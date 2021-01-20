Апартаменты с Wi-Fi и санузлом. В Китае построят карантинный лагерь на 4 тысячи человек

Строительство первых двух тысяч модульных апартаментов завершили за рекордные шесть суток

Власти китайской провинции Хэбэй решили построить специальный карантинный лагерь – в нем будут размещать тех, кто вынужден был отправиться на самоизоляцию. Решение было принято после новой многомиллионной вспышки коронавируса в стране. Об этом пишет CNN.

Планируется, что лагерь будет построен еще до Китайского Нового года (в 2021 китайцы будут отмечать Новый год 12 февраля – ред.), поскольку в праздники все будут ходить друг к другу в гости и количество заболевших коронавирусом может резко возрасти.

Помимо тех, у кого будет подозрение на COVID-19, в лагерь также отправят людей, которые контактировали с уже заболевшими коронавирусом.

У каждого жителя лагеря будет своя комната площадью 18 кв. метров с отдельной ванной, душем, столом, стульями, кроватью, телевизором и Wi-Fi.

Карантинный лагерь расположен на окраине Шицзячжуань, столицы провинции Хэбэй, которая окружает столицу страны Пекин.

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Изначально планировалось построить лагерь на 3000 человек, но было решение его расширить до 4160 человек. Как сообщил во вторник заместитель мэра Шицзячжуана Мэн Сянхун, более 4000 рабочих-строителей выполнили план "шесть дней и ночей" для завершения первого этапа. Власти начали строительство 13 января, и первая секция лагеря уже закончена и готова к использованию.

Напомним, временную больницу в китайском Нангуне к югу от Пекина на полторы тысячи палат для пациентов с новым типом коронавируса построили за пять дней.

Это медучреждение является одним из шести, которые вскоре откроются в Нангуне. Общее количество палат там составит 6,5 тысяч. Все строительство планируют завершить на следующей неделе. Одновременно ведется сооружение аналогичного медицинского центра на 3 тыс. палат в городе Шицзячжуань — административном центре Хэбэя. Уже готова тысяча палат.