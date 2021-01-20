Апартаменты с Wi-Fi и санузлом. В Китае построят карантинный лагерь на 4 тысячи человек
Строительство первых двух тысяч модульных апартаментов завершили за рекордные шесть суток
Власти китайской провинции Хэбэй решили построить специальный карантинный лагерь – в нем будут размещать тех, кто вынужден был отправиться на самоизоляцию. Решение было принято после новой многомиллионной вспышки коронавируса в стране. Об этом пишет CNN.
Планируется, что лагерь будет построен еще до Китайского Нового года (в 2021 китайцы будут отмечать Новый год 12 февраля – ред.), поскольку в праздники все будут ходить друг к другу в гости и количество заболевших коронавирусом может резко возрасти.
Помимо тех, у кого будет подозрение на COVID-19, в лагерь также отправят людей, которые контактировали с уже заболевшими коронавирусом.
У каждого жителя лагеря будет своя комната площадью 18 кв. метров с отдельной ванной, душем, столом, стульями, кроватью, телевизором и Wi-Fi.
Карантинный лагерь расположен на окраине Шицзячжуань, столицы провинции Хэбэй, которая окружает столицу страны Пекин.
Изначально планировалось построить лагерь на 3000 человек, но было решение его расширить до 4160 человек. Как сообщил во вторник заместитель мэра Шицзячжуана Мэн Сянхун, более 4000 рабочих-строителей выполнили план "шесть дней и ночей" для завершения первого этапа. Власти начали строительство 13 января, и первая секция лагеря уже закончена и готова к использованию.
Напомним, временную больницу в китайском Нангуне к югу от Пекина на полторы тысячи палат для пациентов с новым типом коронавируса построили за пять дней.
Это медучреждение является одним из шести, которые вскоре откроются в Нангуне. Общее количество палат там составит 6,5 тысяч. Все строительство планируют завершить на следующей неделе. Одновременно ведется сооружение аналогичного медицинского центра на 3 тыс. палат в городе Шицзячжуань — административном центре Хэбэя. Уже готова тысяча палат.