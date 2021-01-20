Апартаменти з Wi-Fi і санвузлом. У Китаї побудують карантинний табір на 4 тисячі осіб

Будівництво перших двох тисяч модульних апартаментів завершили за рекордні шість діб

Влада китайської провінції Хебей вирішили побудувати спеціальні карантинні табір — в ньому будуть розміщувати тих, хто змушений був відправитися на самоізоляцію. Рішення було прийнято після нової багатомільйонного спалаху коронавірусу в країні. Про це пише CNN.

Планується, що табір буде побудований ще до Китайського Нового року (в 2021 китайці відзначатимуть Новий рік 12 лютого — ред.), Оскільки в свята всі будуть ходити один до одного в гості і кількість хворих коронавірусом може різко зрости.

Крім тих, у кого буде підозра на COVID-19, в табір також відправлять людей, які контактували з уже хворими на коронавірус.

У кожного жителя табору буде своя кімната площею 18 кв. метрів з окремою ванною, душем, столом, стільцями, ліжком, телевізором і Wi-Fi.

Карантинний табір розташований на околиці Шіцзячжуане, столиці провінції Хебей, яка оточує столицю країни Пекін.

[ + – ] Всі фото: Xinhua

Спочатку планувалося побудувати табір на 3000 чоловік, але було рішення його розширити до 4160 чоловік. Як повідомив у вівторок заступник мера Шицзячжуана Мен Сянхун, понад 4000 робітників-будівельників виконали план "шість днів і ночей" для завершення першого етапу. Влада почала будівництво 13 січня, і перша секція табору вже закінчена і готова до використання.

Нагадаємо, тимчасову лікарню в китайському Нангуне на південь від Пекіна на півтори тисячі палат для пацієнтів з новим типом коронавірусу побудували за п'ять днів.

Це медустанова є одною з шести, які незабаром відкриються в Нангуні. Загальна кількість палат там складе 6,5 тисячі. Все будівництво планують завершити наступного тижня. Одночасно ведеться спорудження аналогічного медичного центру на 3 тис. палат в місті Шіцзячжуане — адміністративному центрі Хебей. Уже готова тисяча палат.