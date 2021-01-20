Апартаменти з Wi-Fi і санвузлом. У Китаї побудують карантинний табір на 4 тисячі осіб
Будівництво перших двох тисяч модульних апартаментів завершили за рекордні шість діб
Влада китайської провінції Хебей вирішили побудувати спеціальні карантинні табір — в ньому будуть розміщувати тих, хто змушений був відправитися на самоізоляцію. Рішення було прийнято після нової багатомільйонного спалаху коронавірусу в країні. Про це пише CNN.
Планується, що табір буде побудований ще до Китайського Нового року (в 2021 китайці відзначатимуть Новий рік 12 лютого — ред.), Оскільки в свята всі будуть ходити один до одного в гості і кількість хворих коронавірусом може різко зрости.
Крім тих, у кого буде підозра на COVID-19, в табір також відправлять людей, які контактували з уже хворими на коронавірус.
У кожного жителя табору буде своя кімната площею 18 кв. метрів з окремою ванною, душем, столом, стільцями, ліжком, телевізором і Wi-Fi.
Карантинний табір розташований на околиці Шіцзячжуане, столиці провінції Хебей, яка оточує столицю країни Пекін.
Спочатку планувалося побудувати табір на 3000 чоловік, але було рішення його розширити до 4160 чоловік. Як повідомив у вівторок заступник мера Шицзячжуана Мен Сянхун, понад 4000 робітників-будівельників виконали план "шість днів і ночей" для завершення першого етапу. Влада почала будівництво 13 січня, і перша секція табору вже закінчена і готова до використання.
Нагадаємо, тимчасову лікарню в китайському Нангуне на південь від Пекіна на півтори тисячі палат для пацієнтів з новим типом коронавірусу побудували за п'ять днів.
Це медустанова є одною з шести, які незабаром відкриються в Нангуні. Загальна кількість палат там складе 6,5 тисячі. Все будівництво планують завершити наступного тижня. Одночасно ведеться спорудження аналогічного медичного центру на 3 тис. палат в місті Шіцзячжуане — адміністративному центрі Хебей. Уже готова тисяча палат.