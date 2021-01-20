Пакистан провел испытания ракеты, которая может нести ядерный заряд (видео)

Пакистанская 19-метровая твердотопливная ракета "Shaheen" может оснащаться как ядерной, так и обычной боеголовками, весом до тонны.

В среду, 20 января Исламская Республика Пакистан провела успешное испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия "Shaheen-III".

"Пакистан провел успешные летные испытания баллистической ракеты "Shaheen-3", имеющей дальность полета 2750 киллометров", – сообщило Минобороны Пакистана у себя в Twitter, опубликовав видео запуска.

[ + – ] Видео: YouTube / ISPR

"Целью летных испытаний была проверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения", – отмечается в сообщении отдела по связям с общественностью и СМИ Вооруженных сил Пакистана ("Inter Services Public Relations Pakistan", ISPR).

Как указано в описании к YouTube-ролику оборонного ведомства страны, двухступенчатая 19-метровая твердотопливная ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной головной частью весом до тонны.

"Успешное летное испытание с точкой удара в Аравийском море было засвидетельствовано генералом Надимом Раза, председателем Объединенного комитета начальников штабов ("Chairman Joint Chiefs of Staff Committee", CJCSC)", – сообщается в официальной новости о запуске.

Также отмечается, что в связи с запуском президент Ариф Алви, премьер-министр Имран Хан, а также указанный выше глава CJCSC "поздравили ученых и инженеров с успешными испытаниями".

Как сообщает "Интерфакс Украина", ракета "Shaheen-III" в настоящее время является наибольшей по дальности у Пакистана и способна поражать цели на всей территории взаимно-враждебной к нему Индии.

Напомним, как стало известно на днях, соседствующий с Пакистаном Иран начал процесс обогащения урана до уровня 20% на ядерном объекте в Фордо, что является серьезным нарушением договоренностей по сворачиванию ядерной иранской программы.