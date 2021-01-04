Один шаг до атомной бомбы. Иран начал обогащение урана до уровня 20%

Из 20-процентного урана создать атомную бомбу нельзя, но если поместить его в специальную конструкцию, то теоретически ядерный взрыв уже возможен.

Процесс обогащения урана до уровня 20% запущен на ядерном объекте в Фордо. Об этом сообщил представитель правительства в Тегеране Али Рабии. Иран накануне уведомил об этом своем решении Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ.

Возобновление такого обогащения является самым серьезным нарушением со стороны Ирана договоренностей в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года.

Этот план подписали шесть стран: США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия. Однако США вышли из него в 2018 году и возобновили режим санкций против Ирана. Остальные участники соглашение резко критиковали такое решение США, а Иран неоднократно предупреждал, что станет нарушать договоренности, если США не отменят санкции.

Ситуация обострилась после убийства в ноябре 2020 года иранского ученого Мохсена Фахризаде, которого называли одним из главных действующих лиц ядерной программы Тегерана.

Сразу после его смерти иранский парламент принял закон, запрещающий допуск зарубежных инспекторов на ядерные объекты страны и предписывающий правительству возобновить программу обогащения урана до 20%, если санкции в отношении страны не будут ослаблены в течение двух месяцев.

Иран намерен производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%, а также в течение года введет в эксплуатацию по тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанце и Фордо.

Повышение уровня обогащения урана станет "значительным отходом" от условий атомной сделки, заявил официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Тегерана можно объяснить лишь "воплощением намерений развивать военную ядерную программу". Но Израиль "не позволит Ирану производить ядерное оружие", подчеркнул премьер.

По соглашению Ирану разрешено обогащать уран только до уровня 3,67% – этого достаточно для атомных энергетических реакторов. 20-процентного обогащения недостаточно для изготовления ядерной бомбы (там нужно не менее 90%). Но если взять очень много такого урана и обложить его большим количеством обычных взрывчатых веществ, то в результате их взрыва уран можно сжать до сверхкритической массы. В такой массе начинается цепная ядерная реакция, и происходит ядерный взрыв.

А в ноябре 2019 года МАГАТЭ заявило, что запасы ядерного топлива в Иране превышают 2400 кг, в то время как по соглашению они должны были сохраняться на уровне 200 кг.

Подписавшие СВПД Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия надеются, что сделку удастся спасти после прихода к власти нового президента США Джозефа Байдена.

Ударная группа авианосца ВМС США Nimitz вошла в Персидский залив за два дня до убийства Фахризаде. На днях было решено продлить срок этой миссии.