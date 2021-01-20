Пакистан провів випробування ракети, яка може нести ядерний заряд (відео)

Пакистанська 19-метрова твердопаливна ракета "Shaheen" може оснащуватися як ядерною, так і звичайною боєголовками, вагою до тонни.

У середу, 20 січня Ісламська Республіка Пакистан провела успішне випробування балістичної ракети середнього радіусу дії "Shaheen-III".

"Пакистан провів успішні льотні випробування балістичної ракети" Shaheen-3 ", що має дальність польоту 2750 кілометрів", — повідомило Міноборона Пакистану у себе в Twitter, опублікувавши відео запуску.

[ + – ] Відео: YouTube/ISPR

"Метою льотних випробувань була перевірка різних конструктивних і технічних параметрів системи озброєння", — наголошується в повідомленні відділу зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ Збройних сил Пакистану ( "Inter Services Public Relations Pakistan", ISPR).

Як зазначено в описі до YouTube-ролику оборонного відомства країни, двоступенева 19-метрова твердопаливна ракета може оснащуватися як ядерною, так і звичайною головною частиною вагою до тонни.

"Успішне льотне випробування з точкою удару в Аравійському морі було засвідчено генералом Надим Раза, головою Об'єднаного комітету начальників штабів (" Chairman Joint Chiefs of Staff Committee ", CJCSC)", — повідомляється в офіційній новині про запуск.

Також наголошується, що в зв'язку з запуском президент Аріф Алві, прем'єр-міністр Імран Хан, а також вказаний вище голова CJCSC "привітали вчених і інженерів з успішними випробуваннями".

Як повідомляє "Інтерфакс Україна", ракета "Shaheen-III" зараз є найбільшою по дальності у Пакистані і здатна вражати цілі на всій території взаємно-ворожої до нього Індії.

Нагадаємо, як стало відомо днями, що сусідить з Пакистаном Іран почав процес збагачення урану до рівня 20% на ядерному об'єкті в Фордо, що є серйозним порушенням домовленостей щодо згортання ядерної іранської програми.