В ВОЗ рассказали о побочных эффектах после вакцины от COVID-19 и о летальных исходах

Эксперты организации фиксировали побочные эффекты в виде анафилактического шока, но летальных случаев не было.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет наблюдения за использованием вакцин от COVID-19, и на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения. Об этом во время пресс-конференции в среду, 20 января, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.

"У нас есть вакцина, которая широко используется на рынке. Это Pfizer. И мы пока не увидели ни одной смерти от вакцин, которые на данный момент используются", – сказала она.

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При этом было зафиксировано несколько подочных эффектов. Речь идет об анафилактическом шоке, к тому же у некоторых привитых "есть предрасположенность к серьезным аллергиям". Симао призвала в таких случаях вакцинироваться под наблюдением врачей.

"Анафилактическая реакция означает, что тело слишком сильно реагирует на лекарства, пищу или другие вещества", – объяснила она.

По ее словам, сейчас ВОЗ тщательно следит за использованием еще 12 препаратов, которые ожидают оценку эффективности и безопасности от экспертов организации. Рекомендации по их использованию будут обновляться.

Напомним, с начала массовой вакцинации от коронавируса в Норвегии зафиксированы смерти 33 человек старше 75 лет. Всем им была введена вакцина Pfizer.

Ранее около сотни граждан Нидерландов, которые уже получили прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, сообщили о побочных эффектах препарата. В двух случаях наблюдались тяжелые аллергические реакции. Кроме этого, у людей появились сыпь и отеки вокруг глаз, была боль в месте инъекции, головная боль и усталость.

Случай тяжелого осложнения после применения вакцины от COVID-19 зафиксирован и в Польше.