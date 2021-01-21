В историческом сердце Лондона работала фабрика по производству "травки"
В подвальном помещении рядом с Банком Англии сотрудники полиции нашли 826 кустов марихуаны.
Полиция Лондона обнаружила и пресекла деятельность фабрики по выращиванию марихуаны в Лондонском Сити – историческом сердце британской столицы. Об этом в среду, 20 января, сообщила лондонская полиция.
Этому предшествовали многочисленные обращения граждан, которые жаловались на запах "травки".
Сотрудники полиции нашли 826 растений, выращивание которых в Великобритании запрещено, в подвале нежилого здания на Трогмортон стрит – это финансовый район столицы. Недалеко от здания расположен Банк Англии, а также такие достопримечательности, как собор Святого Павла и Леденгольский рынок.
В Лондонском Сити находится немало древних сооружений, которые своими корнями уходят в римскую эпоху. Это административно-территориальное образование, которое сформировалось на основе древнеримского города Лондиниум.
В полиции отметили, что это первая фабрика каннабиса, которую обнаружили в Сити. Они предполагают, что преступники решили воспользоваться небольшим количеством людей в этом районе из-за карантинных ограничений в стране.
Двух человек арестовали.
Как сообщалось ранее, Euromonitor International полагает, что легальные мировые продажи марихуаны к 2025 году составят 40% рынка.
Напомним, у президента Украины Владимира Зеленского отмечают, что за последние годы во многих странах мира каннабис (марихуана) начал использоваться в обезболивающих лекарствах для тяжелобольных, в то время, как в Украине для облегчения боли пациентов используют более тяжелые и вредные препараты. Потому эту инициативу внесли во всеукраинский опрос 25 октября.