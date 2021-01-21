В історичному серці Лондона працювала фабрика з виробництва "травички"

У підвальному приміщенні поряд з Банком Англії співробітники поліції знайшли 826 кущів марихуани.

Поліція Лондона виявила та припинила діяльність фабрики з вирощування марихуани в Лондонському Сіті — історичному серці британської столиці. Про це в середу, 20 січня, повідомила лондонська поліція.

Цьому передували численні звернення громадян, які скаржилися на запах "травички".

Співробітники поліції знайшли 826 рослин, вирощування яких у Великобританії заборонено, у підвалі нежилого будинку на Трогмортон-стріт — це фінансовий район столиці. Недалеко від будинку розташований Банк Англії, а також такі пам'ятки як Собор Святого Павла і Леденгольський ринок.

У Лондонському Сіті розташовано чимало стародавніх споруд, які своїм корінням сягають римської епохи. Це адміністративно-територіальне утворення, яке сформувалося на основі давньоримського міста Лондініум.

У поліції зазначили, що це перша фабрика канабісу, яку виявили в Сіті. Вони припускають, що злочинці вирішили скористатися невеликою кількістю людей у цьому районі через карантинні обмеження в країні.

Двох людей заарештували.

Як повідомлялося раніше, Euromonitor International вважає, що легальні світові продажі марихуани до 2025 року становитимуть 40% ринку.

Нагадаємо: у президента України Володимира Зеленського зазначають, що за останні роки в багатьох країнах світу канабіс (марихуана) почав використовуватися в знеболювальних ліках для тяжкохворих, у той час, як в Україні для полегшення болю пацієнтів використовують більш важкі та шкідливі препарати. Тому цю ініціативу внесли до всеукраїнського опитування 25 жовтня.