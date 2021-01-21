Шри-Ланка открыла границы для иностранных путешественников

Визу для посещения страны можно оформить только онлайн, по прибытии этого сделать не получится.

Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов после десятимесячного локдауна. Теперь для въезда необходим отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее 96 часов до вылета.

Об этом сообщает France 24.

Отмечается, что в четверг, 21 января, в стране полностью возобновилась работа двух международных аэропортов, которые обслуживают коммерческие рейсы.

Помимо теста перед вылетом, туристам нужно будет сдать повторный анализ по прибытии в отель. Если поездка продлится более недели, понадобится и третий тест на COVID-19. Если какой-либо из анализов окажется положительным, есть два пути: бессимптомные туристы пройдут самоизоляцию в отеле, а остальных — направят на лечение в госпитали.

По прибытии на Шри-Ланку туристы смогут проживать в специально отведенных отелях отдельно от местных жителей. Таких отелей 55.

Всего правительство страны организовало 14 "туристических зон", пределы которых путешественникам покидать нельзя. В первые две недели гостей обязаны сопровождать в поездках официальные лица.

Визу для посещения страны можно оформить только онлайн, по прибытии этого сделать не получится. Предварительно нужно забронировать отель, оплатить будущие ПЦР-тесты и медицинскую страховку, которая обойдется в 12 долларов.

К слову, теперь иностранные туристы могут тоже посетить Сейшельские острова, если они сделали любую прививку от коронавируса.