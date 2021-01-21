Шрі-Ланка відкрила кордони для іноземних мандрівників

Візу для відвідування країни можна оформити тільки онлайн, після прибуття цього зробити не вийде.

Шрі-Ланка відкрила кордони для іноземних туристів після десятимісячного локдауну. Тепер для в'їзду необхідний негативний тест на COVID-19, отриманий не раніше ніж за 96 годин до вильоту.

Про це повідомляє France 24.

Зазначається, що в четвер, 21 січня, у країні повністю відновилася робота двох міжнародних аеропортів, які обслуговують комерційні рейси.

Крім тесту перед вильотом, туристам потрібно буде здати повторний аналіз після прибуття в готель. Якщо поїздка триватиме більше тижня, знадобиться і третій тест на COVID-19. Якщо який-небудь з аналізів виявиться позитивним, є два шляхи: безсимптомні туристи пройдуть самоізоляцію в готелі, а інших — направлять на лікування в госпіталь.

Після прибуття на Шрі-Ланку туристи зможуть проживати в спеціально відведених готелях окремо від місцевих жителів. Таких готелів 55.

Усього уряд країни організував 14 "туристичних зон", межі яких мандрівникам залишати не можна. У перші два тижні гостей зобов'язані супроводжувати в поїздках офіційні особи.

Візу для відвідування країни можна оформити тільки онлайн, після прибуття цього зробити не вийде. Попередньо потрібно забронювати готель, оплатити майбутні ПЛР-тести і медичну страховку, яка обійдеться в 12 доларів.

До слова, тепер іноземні туристи можуть теж відвідати Сейшельські острови, якщо вони зробили будь-яке щеплення від коронавірусу.