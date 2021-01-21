Во время тренировочного полета в США разбился вертолет Национальной гвардии

Крушение произошло в северной части штата Нью-Йорк, территория вокруг места крушения закрыта для посторонних.

Все три члена экипажа погибли. Причины катастрофы уточняются, — сообщает Офис шерифа округа Монро в Твиттере.

Во время проведения тренировочного полета, в поле разбился военный вертолет возле Мендона в 18:32 по местному времени.

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо дал распоряжение опустить на половину все флаги на государственных учреждениях. "В память о тех жителях штата Нью-Йорк, которые посвятили свою службу нации и государству", — сообщил Эндрю Куомо.

В полиции сообщают, что район рядом с местом крушения остается закрытым для посторонних. Исключением являются собственники домов на близлежащей территории.

Сообщается, что вертолет модели UH-60 является медицинским бортом. Он принадлежал роте "С" 1-му авиационному батальону общего обеспечения.

Инцидент расследуется.

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Напомним, ранее под Борисполем разбился вертолет во время неудачной попытки посадки воздушного судна.