Под Борисполем потерпел крушение вертолет

Авария произошла, когда пилот вертолета хотел совершить посадку.

В Киевской области в районе Борисполя потерпел крушение вертолет. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Авария произошла, когда пилот вертолета хотел совершить посадку.

"На севере Киевской области потерпел аварию вертолет. В районе Борисполя. Как передает корреспондент "Думской", инцидент случился примерно в 15 часов. Обошлось без жертв. По предварительной информации, неудачно совершил посадку", — сказано в сообщении.

Думская сообщает, что согласно госреестра гражданских воздушных судов хозяин вертолета — Халимбеков В.Ш.

Напомним, 8 января под Санкт-Петербургом в Ломоносовском районе разбился частный легкомоторный самолет.

Крушение произошло при взлете на аэродроме Гостилицы. Погиб пилот и двое пассажиров. Один из пассажиров – ребенок – выжил, он доставлен в больницу.

9 декабря вблизи села Золотая Слобода Козовского района Тернопольской области упал самолет, погиб один человек. Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи тело человека.