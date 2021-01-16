Під Борисполем зазнав аварії гелікоптер

Аварія сталася, коли пілот гелікоптера хотів здійснити посадку.

У Київській області в районі Борисполя зазнав аварії гелікоптер. Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Аварія сталася, коли пілот гелікоптера хотів здійснити посадку.

"На півночі Київської області зазнав аварії гелікоптер. У районі Борисполя. Як передає кореспондент "Думської", інцидент трапився приблизно о 15 годині. Обійшлося без потерпілих. За попередньою інформацією, невдало приземлився", — зазначено в повідомленні.

"Думська" повідомляє, що відповідно до держреєстру цивільних повітряних суден власник гелікоптера — Халімбеков В.Ш.

Нагадаємо, 8 січня під Санкт-Петербургом у Ломоносовському районі розбився приватний легкомоторний літак.

Аварія сталася під час зльоту на аеродромі Гостилиці. Загинув пілот і двоє пасажирів. Один із пасажирів — дитина — вижив, він доправлений до лікарні.

9 грудня поблизу села Золота Слобода Козівського району Тернопільської області впав літак, загинула одна людина. Поліцейські виявили літак із розбитою кабіною й відірваним мотором, а поблизу тіло людини.