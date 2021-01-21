Під час тренувального польоту в США розбився вертоліт Національної гвардії

Аварія сталася в північній частині штату Нью-Йорк, територія навколо місця аварії закрита для сторонніх.

Усі три члени екіпажу загинули. Причини катастрофи уточнюються, — повідомляє Офіс шерифа округу Монро у Твітері.

Під час проведення тренувального польоту, у полі розбився військовий вертоліт біля Мендона о 18:32 за місцевим часом.

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Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо дав розпорядження опустити на половину всі прапори на державних установах. "На згадку про тих жителів штату Нью-Йорк, які присвятили свою службу нації і державі", — повідомив Ендрю Куомо.

У поліції повідомляють, що район поруч з місцем аварії залишається закритим для сторонніх. Винятком є власники будинків на прилеглій території.

Повідомляється, що вертоліт моделі UH-60 є медичним бортом. Він належав роті "С" 1-му авіаційному батальйону загального забезпечення.

Інцидент розслідується.

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Нагадаємо: раніше під Борисполем розбився вертоліт під час невдалої спроби посадки повітряного судна.