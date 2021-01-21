Депортация из США будет приостановлена на 100 дней, - администрация Байдена

Данная мера не будет распространяться на мигрантов, связанных с терроризмом и шпионажем.

Новая американская администрация под руководством Джо Байдена с 22 января останавливает депортацию нелегальных мигрантов на ближайшие 100 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренней безопасности США (DHS).

Как объясняют в ведомстве, такой шаг сделан, "чтобы обеспечить справедливую и эффективную систему иммиграционного регулирования, ориентированную на защиту национальной безопасности, пограничной безопасности и общественной безопасности".

Предполагается, что данная мера позволит министерству перенаправить свои ресурсы на решение основных проблем в стране, в том числе на юго-западной границе, где необходимо обеспечить безопасность, законность и порядок, а также восстановить справедливые процедуры предоставления убежища.

Отмечается, что отмена депортации не будет распространяться на мигрантов, связанных с терроризмом и шпионажем.

Остановить высылку мигрантов Байден обещал еще в ходе своей предвыборной кампании.

Отметим, в первый день президентства Джо Байден приостановил строительство стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой.

Он также подписал ряд документов, смягчающих миграционную политику США. В частности, отменил введенные Трампом ограничения на въезд в США представителей ряда арабских и африканских стран.