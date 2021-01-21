Депортація із США буде припинена на 100 днів, — адміністрація Байдена

Це рішення не розповсюджуватиметься на мігрантів, пов'язаних з тероризмом і шпигунством.

Нова американська адміністрація під керівництвом Джо Байдена з 22 січня зупиняє депортацію нелегальних мігрантів на найближчі 100 днів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS).

Як пояснюють у відомстві, такий крок зроблено, "щоб забезпечити справедливу й ефективну систему імміграційного регулювання, орієнтовану на захист національної безпеки, прикордонної безпеки та громадської безпеки".

Передбачається, що це рішення дозволить міністерству перенаправити свої ресурси на вирішення основних проблем у країні, у тому числі на південно-західному кордоні, де необхідно організувати безпеку, законність і порядок, а також відновити справедливі процедури надання притулку.

Зазначається, що скасування депортації не поширюватиметься на мігрантів, пов'язаних з тероризмом і шпигунством.

Зупинити депортацію мігрантів Байден обіцяв ще в ході своєї передвиборчої кампанії.

Зазначимо, що в перший день президентства Джо Байден призупинив будівництво стіни на кордоні Сполучених Штатів з Мексикою.

Він також підписав ряд документів, що пом'якшують міграційну політику США. Зокрема, скасував введені Трампом обмеження на в'їзд у США представників ряду арабських та африканських країн.