Депортація із США буде припинена на 100 днів, — адміністрація Байдена
Це рішення не розповсюджуватиметься на мігрантів, пов'язаних з тероризмом і шпигунством.
Нова американська адміністрація під керівництвом Джо Байдена з 22 січня зупиняє депортацію нелегальних мігрантів на найближчі 100 днів.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS).
Як пояснюють у відомстві, такий крок зроблено, "щоб забезпечити справедливу й ефективну систему імміграційного регулювання, орієнтовану на захист національної безпеки, прикордонної безпеки та громадської безпеки".
Передбачається, що це рішення дозволить міністерству перенаправити свої ресурси на вирішення основних проблем у країні, у тому числі на південно-західному кордоні, де необхідно організувати безпеку, законність і порядок, а також відновити справедливі процедури надання притулку.
Зазначається, що скасування депортації не поширюватиметься на мігрантів, пов'язаних з тероризмом і шпигунством.
Зупинити депортацію мігрантів Байден обіцяв ще в ході своєї передвиборчої кампанії.
Зазначимо, що в перший день президентства Джо Байден призупинив будівництво стіни на кордоні Сполучених Штатів з Мексикою.
Він також підписав ряд документів, що пом'якшують міграційну політику США. Зокрема, скасував введені Трампом обмеження на в'їзд у США представників ряду арабських та африканських країн.