Собаки могут распознать запах носителя COVID-19: опубликованы исследования

В ходе эксперимента выяснилось, что наличие у проверяемых сахарного диабета или астмы – ухудшают способность собак распознавать носителей коронавируса.

В Объединенных Арабских Эмиратах прошли исследования по использованию собак в качестве коронавирусных "следопытов".

Как выяснилось результате эксперимента, который опубликовала научная библиотека "BioRxiv" – архив данных по научным исследованиям в области биологии – некоторые породы собак умеют правильно определять от 71% до 100% больных Сovid-19, причем даже в легкой форме.

В связи с тем, что гипотеза о том, что обоняние собак позволяет добиться такой точности в "диагностике" заболевания, их начали использовать в трех международных аэропортах страны, передает "УНН".

Как отмечается в архиве "BioRxiv", исследования продолжались несколько месяцев, а их целью было подтвердить предположение профессора Национальной ветеринарной школы Франции Доминика Гранжана, выдвинутое еще весной 2020 года, о том, что четвероногие друзья человека моментально распознают носителей коронавируса нового типа.

Власти ОАЭ, заинтересовавшиеся исследованиями Гранжана пригласили его в страну для того, чтобы проверить указанное предположение: французы согласились и прибыли. В эксперимент "пригласили" 21 собаку, каждая из которых до этого работала в полиции и таможне ОАЭ. В общей сложности животные понюхали почти 1700 образцов пота, который собрали как у здоровых, так и у болеющих Сovid-19 добровольцев.

"15 собак успешно нашли следы вируса в 90% изученных ими образцов и более, еще три – в 80% и более, оставшиеся три – между 71 и 79%. Ученые полагают, что показатели отстающих животных можно подтянуть почти до 100%-го уровня за счет более долгих и интенсивных тренировок", – отмечается в исследовании.

Кроме того, в ходе эксперимента ученые выяснили, что какие факторы, как наличие у проверяемого сахарного диабета или астмы ухудшают способность собак распознавать запах носителей коронавируса.

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"Благодаря успеху эксперимента власти ОАЭ разрешили использовать натренированных учеными собак для поисков носителей SARS-CoV-2 среди пассажиров и обслуживающего персонала в трех крупнейших международных аэропортах страны", – сообщается в материале, в том числе – в аэропорту Дубая.

Напомним, что в марте прошлого года, способностью собак определять переносчиков коронавируса, заинтересовались британские исследователи, определив, что заболевание COVID-19 меняет запах человека особым образом.