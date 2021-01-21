Собаки можуть розпізнати запах носія COVID-19: опубліковані дослідження

У ході експерименту з'ясувалося, що наявність цукрового діабету або астми в тих, кого перевіряють — погіршують здатність собак розпізнавати носіїв коронавірусу.

В Об'єднаних Арабських Еміратах пройшли дослідження з використання собак в ролі коронавірусних "слідопитів".

Як з'ясувалося в результаті експерименту, який опублікувала наукова бібліотека "BioRxiv" — архів даних з наукових досліджень в галузі біології — деякі породи собак уміють правильно визначати від 71% до 100% хворих на Сovid-19, причому навіть у легкій формі.

У зв'язку з тим, що гіпотеза про те, що нюх собак дозволяє домогтися такої точності в "діагностиці" захворювання, їх почали використовувати в трьох міжнародних аеропортах країни, передає "УНН".

Як наголошується в архіві "BioRxiv", дослідження тривали кілька місяців, а їх метою було підтвердити припущення професора Національної ветеринарної школи Франції Домініка Гранжана, висунуте ще навесні 2020 року, про те, що чотириногі друзі людини моментально розпізнають носіїв коронавірусу нового типу.

Влада ОАЕ, яка зацікавилася дослідженнями Гранжана, запросила його в країну для того, щоб перевірити вказане припущення: французи погодилися і прибули. До експерименту "запросили" 21 собаку, кожна з яких до цього працювала в поліції і на митниці ОАЕ. У цілому тварини понюхали майже 1700 зразків поту, який зібрали як у здорових, так і у хворих на Сovid-19 добровольців.

"15 собак успішно знайшли сліди вірусу в 90% вивчених ними зразків і більше, ще три — у 80% і більше, що залишилися три — між 71 і 79%. Учені вважають, що показники відсталих тварин можна підтягнути майже до 100%-го рівня за рахунок більш довгих та інтенсивних тренувань", — наголошується в дослідженні.

Крім того, у ході експерименту вчені з'ясували, що такі фактори як наявність у піддослідних цукрового діабету або астми погіршують здатність собак розпізнавати запах носіїв коронавірусу.

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"Завдяки успіху експерименту влада ОАЕ дозволила використовувати натренованих ученими собак для пошуків носіїв SARS-CoV-2 серед пасажирів і обслуговувального персоналу в трьох найбільших міжнародних аеропортах країни", — повідомляється в матеріалі, у тому числі — в аеропорту Дубая.

Нагадаємо, що в березні минулого року здатністю собак визначати переносників коронавірусу,зацікавилися британські дослідники, визначивши, що захворювання COVID-19 змінює запах людини особливим чином.