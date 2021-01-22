Традиционный карнавал в Рио-де-Жанейро отменили

На проведение мероприятия повлияла пандемия коронавируса.

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес заявил, что в 2021 году невозможно будет провести карнавал. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, в 2022 году карнавал смогут провести, так как все получат прививку от COVID-19. Паес говорит, что проведение мероприятия в этом году требует большой подготовки.

"Это празднование требует большой подготовки со стороны государственных органов, ассоциаций и учреждений самбы. Что-то невозможно сделать в этот момент. Таким образом, я хотел бы сообщить вам, что в середине 2021 года у нас не будет карнавала", — сказал мэр Рио-де-Жанейро.

Он добавил, что "никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и четкого видения экономического значения этого культурного события для нашего города".

"Однако, кажется бессмысленно представлять себе на этом этапе, что мы сможем провести карнавал в июле", — отметил мэр.

Напомним, ученые опубликовали исследование на основе анализа донорской крови, которое продемонстрировало, что в городе Манаус на севере Бразилии удалось достичь "коллективного иммунитета" к коронавирусу, однако не спасло город от новых волн пандемии.