Традиційний карнавал у Ріо-де-Жанейро скасували

На проведення заходу вплинула пандемія коронавірусу.

Мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Паес заявив, що в 2021 році неможливо провести карнавал. Про це він написав у Twitter.

За його словами, у 2022 році карнавал зможуть провести, оскільки всі зроблять щеплення від COVID-19. Паес каже, що проведення заходу цього року вимагає великої підготовки.

"Це святкування вимагає великої підготовки з боку державних органів, асоціацій та установ самби. Наразі не все можна зробити. Таким чином, я хотів би повідомити вам, що в середині 2021 року у нас не буде карнавалу", — сказав мер Ріо-де-Жанейро.

Він додав, що "ніколи не приховував своєї пристрасті до карнавалу й чіткого бачення економічного значення цієї культурної події для нашого міста".

"Однак, здається безглуздим уявляти собі на цьому етапі, що ми зможемо провести карнавал у липні", — зазначив мер.

Нагадаємо, вчені опублікували дослідження на основі аналізу донорської крові, яке продемонструвало, що в місті Манаус на півночі Бразилії вдалося досягти "колективного імунітету" до коронавірусу, однак це не врятувало місто від нових хвиль пандемії.