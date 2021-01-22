Американский бизнесмен Роберт Бигелоу пообещал почти $1 млн. за ответ лишь на один вопрос

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля, а его результаты жюри озвучит 1 ноября.

75-летний американский бизнесмен и мультимиллиардер из Лас-Вегаса Роберт Бигелоу объявил конкурс эссе с призовым фондом в миллион долларов США, передает Daily Mail.

Участникам предлагается ответить лишь на один-единственный вопрос: "Есть ли жизнь после смерти?". Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, желающие должны иметь ученую квалификацию с опытом работы в области неврологии и психологии. До 1 августа 2021 года им необходимо представить тезис из 25 тысяч слов о том, продолжается ли существование человеческого сознания после смерти тела.

Прием заявок на участие закончится 28 февраля.

Жюри, в состав которого войдут другие ученые и медики, объявят победителя 1 ноября 2021 года. Победитель получит $500 тыс. Вторая премия – $300 тыс, а третья – $150 тыс.

[ + – ] Призовой фонд конкурса Фото: bigelowinstitute.org

Роберт Бигелоу, сколотивший состояние на гостиничном и аэрокосмическом бизнесе, давно интересуется тем, если жизнь где-то, помимо Земли и человеческого сознания.

Интерес к внеземным цивилизациям у него проявился еще в детстве. Когда ему было 2 года, он пережил пережил загадочный опыт, когда проезжал ночью мимо Лас-Вегаса. В интервью бизнесмен рассказывал, что к машине, в которой он ехал вместе со взрослыми, в районе города подлетел светящийся неопознанный объект и залил лучами лобовое стекло, а потом быстро умчался прочь. Семья была настолько потрясена, что дедушка Роберта какое-то время боялся водить машину, а о том случае они отказывались говорить.

Однако Бигелоу не забыл ту историю, и став взрослым и богатым, начал активно инвестировать в науку.

"Когда мне было 12 или 13 лет, я взял на себя обязательство по-настоящему заняться чем-то, связанным с космосом и НЛО, если у меня когда-нибудь будут на это деньги. Поэтому я заключил с собой заранее обдуманный контракт, чтобы заняться какой-то сферой, где я мог бы заработать много денег", – объяснял он.

Однако трагедия в жизни бизнесмена заставила его немного изменить область исследований. После смерти жены Дайаны Моны Бигелоу в феврале 2020 года от болезни костного мозга и лейкемии, он решил сосредоточиться на том, чтобы узнать о возможностях выживания человеческого сознания после смерти. Так в июне прошлого года и появился Институт исследования сознания Бигелоу, целью которого как раз и является изучение вероятности "жизни после смерти".

Роберт Бигелоу владеет сетью отелей Budget Suites of America, а также сотнями других объектов. Его проекты в сфере недвижимости стоят более миллиарда долларов. Второе детище бизнесмена – аэрокосмическая компания Bigelow Aerospace. Она потратила сотни миллионов долларов на разработку серии надувных космических сред обитания, прототипы которых в настоящее время находятся на орбите Земли. Инженер-миллиардер ожидает, что в ближайшем будущем первая надувная станция станет полностью обитаемой. Стоимость пребывания астронавта на надувной станции в течение 30 дней оценивается в $28 750 000.

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Напомним, американский предприниматель и гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск пожертвует астрономическую сумму за лучшую технологию улавливания CO2. Бизнесмен написал о награде в $100 млн в своем Твиттере и пообещал раскрыть все подробности предложения на следующей неделе.