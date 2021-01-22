Американський бізнесмен Роберт Бігелоу пообіцяв майже $ 1 млн за відповідь лише на одне питання

Заявки на участь в конкурсі приймаються до 28 лютого, а його результати журі озвучить 1 листопада.

75-річний американський бізнесмен і мультимільярдер з Лас-Вегаса Роберт Бігелоу оголосив конкурс есе з призовим фондом у мільйон доларів США, передає Daily Mail.

Учасникам пропонується відповісти лише на одне-єдине питання: "Чи є життя після смерті?". Щоб подати заявку на участь в конкурсі, охочі повинні мати вчену кваліфікацію з досвідом роботи у галузі неврології та психології. До 1 серпня 2021 року їм необхідно представити тезу з 25 тисяч слів про те, чи продовжується існування людської свідомості після смерті тіла.

Прийом заявок на участь закінчується 28 лютого.

Журі, до складу якого увійдуть інші вчені та медики, оголосять переможця 1 листопада 2021 року. Переможець отримає $ 500 тис. Друга премія — $ 300 тис, а третя — $ 150 тис.

[ + – ] Призовий фонд конкурсу Фото: bigelowinstitute.org

Роберт Бігелоу, який заробивши великі статки на готельному й аерокосмічному бізнесі, давно цікавиться тим, чи є життя десь, крім Землі та людської свідомості.

Інтерес до позаземних цивілізацій у нього зʼявився ще в дитинстві. Коли йому було 2 роки, він пережив загадковий досвід, коли проїжджав вночі повз Лас-Вегаса. В інтерв'ю бізнесмен розповідав, що до машини, в якій він їхав разом із дорослими, біля міста підлетів нерозпізнаний об'єкт, який світився, і залив променями лобове скло, а потім швидко помчав геть. Сім'я була настільки вражена, що дідусь Роберта якийсь час боявся кермувати, а про той випадок вони відмовлялися говорити.

Однак Бігелоу не забув ту історію, і ставши дорослим та багатим, почав активно інвестувати в науку.

"Коли мені було 12 чи 13 років, я взяв на себе зобов'язання по-справжньому зайнятися чимось, пов'язаним із космосом та НЛО, якщо у мене коли-небудь будуть на це гроші. Тому я уклав із собою завдчасно обдуману угоду, щоб зайнятися якоюсь сферою, де я міг би заробити багато грошей", — пояснював він.

Однак трагедія в житті бізнесмена змусила його трохи змінити галузь досліджень. Після смерті дружини Діани Мони Бігелоу в лютому 2020 року від кісткового мозку та лейкемії, він вирішив зосередитися на тому, щоб дізнатися про можливості виживання людської свідомості після смерті. Так у червні минулого року й з'явився Інститут дослідження свідомості Бігелоу, метою якого якраз і є вивчення ймовірності "життя після смерті".

Роберт Бігелоу володіє мережею готелів Budget Suites of America, а також сотнями інших об'єктів. Його проєкти у сфері нерухомості коштують більше мільярда доларів. Друге дітище бізнесмена — аерокосмічна компанія Bigelow Aerospace. Вона витратила сотні мільйонів доларів на розробку серії надувних космічних середовищ існування, прототипи яких наразі знаходяться на орбіті Землі. Інженер-мільярдер очікує, що в найближчому майбутньому перша надувна станція стане повністю населеною. Вартість перебування астронавта на надувній станції протягом 30 днів оцінюється у $ 28 750 000.

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Нагадаємо, американський підприємець та гендиректор SpaceX і Tesla Ілон Маск пожертвує астрономічну суму за найкращу технологію вловлювання CO2. Бізнесмен написав про нагороду в $ 100 млн у своєму Твіттері, пообіцявши розкрити всі подробиці пропозиції наступного тижня.