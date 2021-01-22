Анархисты в США разгромили штаб Демократической партии (видео)

Американские анархисты с боями прояснили властям США свою позицию в отношении прошедших выборов.

После инаугурации Джо Байдена, 21 января на улицах американских городов Портленд и Сиэтл в штатах Орегон и Вашингтон прошли массовые стычки радикальных левых активистов с полицией.

Как передает "Reuters", в Портленде около 200 протестующих прошлись по центральным улицам города и разгромили местный офис "Демократической партии", несмотря на присутствие на месте событий полиции.

Как сообщается в репортаже информагентства: "Люди, одетые в черное и с закрытыми лицами, разбили окна и стеклянные двери в бизнес-офисе "Демократической партии Орегона" в Портленде, нарисовав баллончиком анархистский символ над партийным знаком". Кроме того, собравшиеся опрокидывали мусорные баки.

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"Нам не нужен Байден. Мы хотим отомстить за империалистические войны, а также за полицейские убийства и фашистские погромы", – говорится на плакате, под которым анархисты прошли в центр города, предварительно экипировавшись для возможного противостояния.

Полицейские отметили в своей сводке, что, перед тем, как пробиться к офису Демократической партии, "несколько протестующих из группы устроили драку с полицией на велосипедах". Полиция в ответ применила слезоточивый газ и резиновые пули, однако многие из анархистов были в противогазах.

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Как отмечается в обзоре, в вашингтонском Сиэтле произошли синхронные беспорядки под теми же лозунгами. Там участники акций несли плакаты с надписями, выступающими против полиции, иммиграционных органов и правительства в целом, а некоторые протестующие были замечены в порче зданий, "символизирующих институт власти".

При, хоть этом акция в этом городе и не была не такой масштабной, как в Портленде, – лишь около 150-ти человек – однако убытков городу те нанесли также немало.

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"В центре крупнейшего города штата Вашингтон были разрушены многие объекты", – отмечает газета. Участники акции также забросали камнями и яйцами здание, в котором размещаются офисы иммиграционной и таможенной служб США. По словам полиции, нападавшие были вооружены перцовыми баллончиками, электрошокером, щитами, пиротехникой и камнями.

[ + – ] Источник: Соцсети

Кроме того, не столь масштабная акция прошла в Денвере, где митингующие сожгли американский флаг, выкрикивая лозунги как против нового президента Джо Байдена, так и против бывшего лидера США Дональда Трампа.

По данным полиции, восемь человек были арестованы в Портленде по подозрению в совершении правонарушений, включая беспорядки и безрассудные поджоги, а в Сиэтле были арестованы два человека: один за нападение, а другой за материальный ущерб.

Напомним, в ночь выборов, 4 ноября, в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Портленде и в других крупных городах Америки произошли массовые столкновения между приверженцами Дональда Трампа и сторонниками Джо Байдена, а также с полицией.