Анархісти в США розгромили штаб Демократичної партії (відео)

Американські анархісти з боями прояснили владі США свою позицію щодо минулих виборів.

Після інавгурації Джо Байдена, 21 січня на вулицях американських міст Портленд і Сіетл в штатах Орегон і Вашингтон пройшли масові сутички радикальних лівих активістів з поліцією.

Як передає "Reuters", у Портленді близько 200 протестувальників пройшлися центральними вулицями міста і розгромили місцевий офіс "Демократичної партії", незважаючи на присутність на місці подій поліції.

Як повідомляється в репортажі інформагентства: "Люди, одягнені в чорне, із закритими обличчями, розбили вікна і скляні двері в бізнес-офісі "Демократичної партії Орегону" у Портленді, намалювавши балончиком анархістський символ над партійним знаком". Крім того, присутні перекидали сміттєві баки.

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"Нам не потрібен Байден. Ми хочемо помститися за імперіалістичні війни, а також за поліцейські вбивства і фашистські погроми", — йдеться на плакаті, під яким анархісти пройшли в центр міста, попередньо екіпірувавшись для можливого протистояння.

Поліцейські зазначили у своєму звіті, що перед тим як пробитися до офісу Демократичної партії, "кілька протестувальників з групи влаштували бійку з поліцією на велосипедах". Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і гумові кулі, проте багато з анархістів були в протигазах.

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Як зауважується в огляді, у вашингтонському Сіетлі відбулися синхронні заворушення з тими ж гаслами. Там учасники акцій несли плакати з написами, що виступають проти поліції, імміграційних органів та уряду в цілому, а деякі протестувальники були помічені в псуванні будівель, які "символізують інститут влади".

Хоч акція в цьому місті і не була не такою масштабною, як у Портленді, — лише близько 150-ти осіб — однак збитків місту завдали також чимало.

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"У центрі найбільшого міста штату Вашингтон були зруйновані багато об'єктів", — зазначає газета. Учасники акції також закидали камінням і яйцями будівлю, в якій розміщуються офіси імміграційної і митної служб США. За словами поліції, нападники були озброєні перцевими балончиками, електрошокером, щитами, піротехнікою та камінням.

[ + – ] Джерело: Соцмережі

Крім того, не настільки масштабна акція пройшла в Денвері, де мітингувальники спалили американський прапор, вигукуючи гасла як проти нового президента Джо Байдена, так і проти колишнього лідера США Дональда Трампа.

За даними поліції, вісім чоловік були арештовані в Портленді за підозрою у скоєнні правопорушень, включаючи заворушення і безрозсудні підпали, а в Сіетлі були заарештовані двоє людей: один за напад, а інший за матеріальну шкоду.

Нагадаємо, у ніч виборів, 4 листопада, у Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Портленді і в інших великих містах Америки відбулися масові зіткнення між прихильниками Дональда Трампа і прихильниками Джо Байдена, а також з поліцією.