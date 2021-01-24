"Лекарство от COVID-19": Германия закупает экспериментальный препарат, которым лечили Трампа

Глава Минздрава Германии сообщил, что они выделили средства на закупку 200 тысяч доз экспериментального препарата. Для пациентов они будут бесплатными.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью изданию Bild рассказал, что они планируют закупить экспериментальный препарат, который использовали для лечения Дональда Трампа от коронавируса. Разработано это средство на основе антител.

"Антитела работают, как пассивная вакцинация. Прием антител может помочь пациентам в группе риска на начальном этапе, чтобы у них не выработалось серьезных симптомов болезни", — рассказал глава Минздрава ФРГ.

Шпан добавил, что этот препарат будут выписывать врачи на индивидуальной основе. По его словам, он предназначен только для взрослых, у которых болезнь протекает в легкой форме.

Глава Минздрава Германии рассказал, что они закупают 200 тысяч доз препарата. На это из бюджета было потрачено 400 миллионов евро, из чего можно сделать вывод, что одна его доза стоит 2 тысячи евро.

Издание Bild сообщило, что, по их информации, правительство страны договорилось о закупке препаратов на основе антител у двух компаний из США: Eli Lilly и Regeneron. Эти препараты уже одобрил Институт Пауля Эрлиха, который сертифицирует лекарства и вакцины в ФРГ.

В течение ближайших недель препарат появится в больницах страны. Для пациентов он будет бесплатным.

Отметим, именно препарат от фирмы Regeneron ввели Трампу в начале октября 2020 года, когда тот заболел коронавирусом. На тот момент препарат уже получили несколько сотен пациентов. Его называли "самым многообещающим" препаратом от коронавируса.