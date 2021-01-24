"Ліки від COVID-19": Німеччина закуповує експериментальний препарат, яким лікували Трампа

Голова МОЗ Німеччини повідомив, що вони виділили кошти на закупівлю 200 тисяч доз експериментального препарату. Для пацієнтів вони будуть безкоштовними.

Міністр охорони здоровʼя Німеччини Йенс Шпан в інтервʼю виданню Bild розповів, що вони планують закупити експериментальний препарат, який використовували для лікування Дональда Трампа від коронавірусу. Цей засіб розроблено на основі антитіл.

"Антитіла працюють, як пасивна вакцинація. Приймання антитіл може допомогти пацієнтам в групі ризику на початковому етапі, щоб у них не виробилося серйозних симптомів хвороби", — розповів глава МОЗ ФРН.

Шпан додав, що цей препарат виписуватимуть лікарі на індивідуальній основі. За його словами, він призначений тільки для дорослих, у яких хвороба протікає в легкій формі.

Голова МОЗ Німеччини розповів, що вони закуповують 200 тисяч доз препарату. На це з бюджету було витрачено 400 мільйонів євро, з чого можна зробити висновок, що одна його доза коштує 2 тисячі євро.

Видання Bild повідомило, що, за їхньою інформацією, уряд країни домовився про закупівлю препаратів на основі антитіл у двох компаній з США: Eli Lilly і Regeneron. Ці препарати вже схвалив Інститут Пауля Ерліха, який сертифікує ліки і вакцини у ФРН.

Протягом найближчих тижнів препарат зʼявиться в лікарнях країни. Для пацієнтів він буде безкоштовним.

Зазначимо, саме препарат від фірми Regeneron ввели Трампу на початку жовтня 2020 року, коли той захворів коронавірусом. На той момент препарат вже отримали кілька сотень пацієнтів. Його називали "найперспективнішим" препаратом від коронавірусу.