Байден поместил в Овальном кабинете камень с поверхности Луны (фото)

Камень обозначается как "Лунный образец 76015,143", ему 3,9 миллиарда лет. Весит он 332 грамма.

После переезда нового президента США Джо Байдена в Белый дом, в Овальном кабинете на полке появился доставленный с Луны камень в стеклянном футляре. Его Байдену предоставило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в знак признания достижений предыдущих поколений по изучению космического пространства.

Об этом говорится на сайте NASA.

"В знак признания амбиций и достижений предыдущих поколений и поддержки нынешнего подхода Америки к исследованию Луны и Марса, лунный камень теперь находится в Овальном кабинете Белого дома", – говорится в заявлении NASA.

Камень обозначается как "Лунный образец 76015,143". Ему 3,9 миллиарда лет, а вес 332 грамма. Он был доставлен на Землю астронавтами Харрисоном Шмиттом и Юджином Сернаном в 1972 году в ходе последней миссии на Луну "Аполлон - 17".

Отметим, Харрисон Шмитт был единственным геологом, посетившим Луну. Он и Юджин Сернан собрали образцы лунных пород в 1972 году и были последними людьми, побывавшими на Луне. Многие надеются, что в ближайшие годы НАСА продолжит миссии на Луну в рамках программы "Артемида". Первоначально у "Артемиды" была цель отправить на Луну следующего мужчину и первую женщину к 2024 году. Для этой миссии разрабатываются новые технологии, но прогресс происходит не так быстро, как ожидалось, так что эта дата сейчас кажется маловероятной.

Многие надеются, что миссия продолжит продвигаться вперед под руководством Джо Байдена.

Напомним, после того, как Джо Байден занял свое место в Овальном кабинете, на рабочем столе президента исчезла кнопка, которую установил Дональд Трамп для вызова официанта. С ее помощью экс-президент обычно заказывал себе диетическую колу.