Байден помістив в Овальному кабінеті камінь з поверхні Місяця (фото)

Камінь позначається як "Місячний зразок 76015,143", йому 3,9 мільярди років. Важить він 332 грами.

Після переїзду нового президента США Джо Байдена в Білий дім, в Овальному кабінеті на полиці з'явився доставлений з Місяця камінь у скляному футлярі. Його Байдену надало Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) на знак визнання досягнень попередніх поколінь з вивчення космічного простору.

Про це йдеться на сайті NASA.

"На знак визнання амбіцій і досягнень попередніх поколінь і підтримки нинішнього підходу Америки до дослідження Місяця і Марса, місячний камінь тепер перебуває в Овальному кабінеті Білого дому", — йдеться у заяві NASA.

Камінь позначається як "Місячний зразок 76015,143". Йому 3,9 мільярди років, а вага 332 грами. Він був доставлений на Землю астронавтами Харрісоном Шміттом і Юджином Сернаном у 1972 році в ході останньої місії на Місяць "Аполлон — 17".

Зазначимо, що Харрісон Шмітт був єдиним геологом, який відвідав Місяць. Він і Юджин Сернан зібрали зразки місячних порід у 1972 році і були останніми людьми, що побували на Місяці. Багато хто сподівається, що в найближчі роки НАСА продовжить місії на Місяць у рамках програми "Артеміда". Спочатку в "Артеміди" була мета відправити на Місяць наступного чоловіка і першу жінку до 2024 року. Для цієї місії розробляються нові технології, але прогрес відбувається не так швидко, як очікувалося, тому ця дата наразі здається малоймовірною.

Багато хто сподівається, що місія продовжить просуватися вперед під керівництвом Джо Байдена.

Нагадаємо: після того, як Джо Байден зайняв своє місце в Овальному кабінеті, на робочому столі президента зникла кнопка, яку встановив Дональд Трамп для виклику офіціанта. З її допомогою екс-президент зазвичай замовляв собі дієтичну колу.