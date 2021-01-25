В Moderna рассказали, как их вакцина справляется с новыми штаммами коронавируса

Специалисты признают, что Moderna успешнее противостоит "британскому", чем "южноафриканскому" штамму.

В американской фармацевтической компании Moderna заявили, что ранние тесты показали, что их вакцина остается эффективной и против новых штаммов коронавируса

Об этом пишет BBC.

Речь идет, прежде всего, о "британском" и "южноафриканском" штаммах, которые активно распространяются по миру. В компании подчеркнули, что вакцина способствует появлению антител к этим штаммам. Вместе с тем, чтобы это было окончательно подтверждено, необходимо проведение дополнительных исследований.

Для исследования в компании взяли образцы крови восьми пациентов с новыми штаммами коронавируса и ввели им две дозы своей вакцины. И хотя полученные результаты должны быть еще подробно изучены, исследователи утверждают, что в крови у пациентов выработалось достаточное количество антител, чтобы противостоять новым штаммам.

При этом, вакцина Moderna более эффективна против "британского" чем "южноафриканского" штамма.

Отметим, в конце декабря 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, после чего ученые пришли к выводу, что новая мутация гораздо заразнее, чем предыдущая версия вируса. Впоследствии обнаружили новые штаммы коронавируса в ЮАР, Бразилии и Германии.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным препаратам EMA рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение вакцине от коронавируса, разработанной компанией Moderna.

4 января Moderna заявила, что увеличивает прогноз производства в 2021 году с 500 до 600 млн доз. Она продолжает инвестировать и расширять штат для достижения объема в 1 млрд доз.

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