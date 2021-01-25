Языковой закон в КНДР: гражданам грозит 15 лет за использование южнокорейского сленга

В Северной Корее созданы специальные патрули, которые могут проверять смартфоны прохожих, нет ли в их переписках южнокорейских выражений.

В Северной Корее приняли "Закон о ликвидации реакционной мысли и культуры", который запрещает гражданам использовать южнокорейский сленг. Об этом сообщает издание Rimjingang.

Официально текст закона не обнародован, но изданию удалось получить в свое распоряжение тезисы лидера КНДР Ким Чен Ына на заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи, где он распоряжается о введении в стране новых правил, касательно применения языка.

"Мы должны решительно устранить использование марионеточных слов и марионеточный стиль в нашем обществе", – говорится в тексте документа.

[ + – ] Текст тезисов Ким Чен Ына

"Марионеткой" в своем заявлении Ким Чен Ын имеет в виду саму Южную Корею, которую считает "марионеткой США".

Он выразил недовольство, что молодежь КНДР использует слова "oppa" (старший брат) и "dong-saeng" (младшая сестра, брат), но не в значении кровных родственников, а на обозначение близких друзей, как делают в Южной Корее.

"В прошлом, я постоянно предупреждал о невозможности применения нашей молодежью слов "oppa" и "dong-saeng", если они не состоят в родственных связях. Но этот феномен не исчез среди молодых людей. Это показательный пример того, как марионеточный язык распространен в нашем обществе. Такие же слова применяют и некоторые артисты. Мы должны лучше всех обучать, чтобы это феномен больше не проявлялся среди молодого поколения в нашей стране", – сказал Ким Чен Ын.

Издание также пишет, что в КНДР созданы специальные патрули, которые могут потребовать на улице у прохожих их смартфон и проверить, нет ли в переписках южнокорейских выражений. Если таковые найдутся, то владельца смартфона могут заподозрить в просмотре южнокорейских сериалов и вызвать на допрос.

Помимо сленга, принятый закон запрещает южнокорейские книги, музыку, фильмы и телевидение. Те, кто смотрит, слушает или читает южнокорейский контент, могут осудить на 15 лет.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран генеральным секретарем партии. По мнению южнокорейского политолога Мэн Чу Сок, после избрания Ким Чен Ына генеральным секретарем партии, в его руках сосредоточилась безграничная власть.