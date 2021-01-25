Митинги в России: в Москве суды арестовали 30 протестующих

Размеры назначенных наказаний различные: от денежного штрафа до 15 суток.

В Москве (РФ) вынесено 30 судебных решений об административных арестах за участие в массовом митинге в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Мосгорсуда.

"Московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о назначении административных штрафов", – говорится в сообщении.

По данным суда, граждане совершили административные правонарушения в ходе публичного мероприятия в центре российской столицы 23 января.

Уровень назначенных наказаний различный: административные аресты на сроки от семи до 15 суток, административные штрафы в размере от 10 тысяч рублей до 250 тысяч рублей (3700 – 93 000 гривен, – ред.).

Стоит также отметить, что 23 января на акциях протеста задержали по всей России не менее 195 детей и подростков. Об этом сообщает правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо".

Из них 95 несовершеннолетних задержали в Москве, 17 – в Санкт-Петербурге. Остальных задержали во Владивостоке, Казани, Новосибирске, Уфе, Воронеже и других городах.

Напомним, 23 января в Москве и других городах России проходят акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Всего было задержано около 3200 человек.