В России во время митингов в поддержку Навального были задержаны около 3200 человек

Большинство задержанных — в Москве и в Санкт-Петербурге.

В России на акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального задержали около 3200 человек. Об этом сообщает правозащитная организация ОВД-Инфо.

Большинство задержанных — в Москве и в Санкт-Петербурге. В Москве задержали 1224 человека, в Петербурге — 485.

В Новосибирске задержали 96 человек, а в Воронеже — 90.

Правозащитники сообщили, что в оккупированных Крыму и Севастополе также есть задержанные — в Севастополе задержали восемь человек, в Симферополе — 12.

Напомним, 23 января в Москве и других городах России проходят акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Однако люди вышли на улицы не только в РФ, но и в других странах – в частности, в Украине, Грузии, Германии, Франции, Италии, Нидерландах и других странах.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.