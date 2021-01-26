Разработчик "Новичка" хочет выпустить лекарство от коронавируса

Тестирование препарата уже проведено на около 700 пожилых пациентах-добровольцах.

Один из разработчиков вещества "Новичок" Леонид Ринк планирует в ближайшее время выпустить противовирусное лекарство "Иммофон", которое рассчитано на борьбу с COVID-19 и другими вирусными заболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ринка, лекарство основано на препарате "Диуцифон", который синтезирован в СССР. Он был предназначен для лечения проказы и до 2000-х годов, как рассказал Ринк, входил в список жизненно важных лекарств.

"Иммофон" предназначен для борьбы с красной волчанкой, склеродермией, ревматоидным артритом, псориазом, аллергией, лейкозами и заболеваниями легких.

"Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19", — сообщил Ринк.

По его словам, уже проведено тестирование препарата на около 700 пожилых пациентах-добровольцах.

"Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения", — отметил Ринк.

Напомним, в ноябре польская фармацевтическая компания Biomed сообщила о создании первого в мире лекарства от коронавируса, которое основано на плазме крови людей, излечившихся от Covid-19.