Розробник "Новачка" хоче випустити ліки від коронавірусу

Тестування препарату вже провели на близько 700 літніх пацієнтів-добровольцях.

Один з розробників речовини "Новачок" Леонід Рінк планує найближчим часом випустити противірусні ліки "Іммофон", які розрахованІ на боротьбу з COVID-19 та іншими вірусними захворюваннями. Про це повідомляє РІА Новини.

За словами Рінка, ліки базуються на препараті "Діуцифон", який був синтезований в СРСР. Він був призначений для лікування прокази і до 2000-х років, як розповів Рінк, входив до списку життєво важливих ліків.

"Іммофон" призначений для боротьби з червоним вовчаком, склеродермією, ревматоїдним артритом, псоріазом, алергією, лейкозами та захворюваннями легень.

"Він працює проти вірусних захворювань, чудово відновлює клітини після роботи своєї імунної системи, тобто ліквідує цитокіновий шторм, який, на думку багатьох фахівців, є однією з причин смертності від COVID-19", — повідомив Рінк.

За його словами, вже проведено тестування препарату на близько 700 літніх пацієнтів-добровольцях.

"Не було жодної важкої стадії і жодної смерті після зараження", — зазначив Рінк.

Нагадаємо, у листопаді польська фармацевтична компанія Biomed повідомила про створення перших у світі ліків від коронавірусу, які базувалися на плазмі крові людей, які вилікувалися від Covid-19.