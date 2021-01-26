В США сын сдал отца в ФБР за штурм Капитолия

Отец обвинил своего сына в предательстве и пригрозил "расстрелом".

Джексон Реффит, сын одного из участников беспорядков в Капитолии Гая Реффита, сообщил ФБР о планах отца "устроить что-то масштабное" во время протестов 6 января. Об этом пишет The New York Times.

18-летний парень рассказал следователям ФБР, что его отец вернулся домой через два дня после штурма Капитолия. По его словам, отец ему сказал: "Если ты меня сдашь, ты предатель. А ты знаешь, что делают с предателями. Их расстреливают".

"Он всегда говорил мне, что собирается сделать что-то "масштабное", — сказал парень.

Агенты ФБР обнаружили у Гая Реффита дома винтовку AR-15 и пистолет. Он сообщил следователям, что привез пистолет с собой в Вашингтон.

16 января мужчину задержали. Ему предъявлены обвинения в препятствовании правосудию и сознательном проникновению в федеральное помещение под охраной.

В разговоре с журналистами Джексон сообщил, что еще за несколько недель до события 6 января сообщил ФБР о подозрительном поведении своего отца, который говорил, что будет участвовать в "чем-то масштабном".

Только во время штурма Капитолия правоохранители связались с Джексоном, чтобы уточнить некоторые детали. "Я не знал, что он собирался делать, поэтому хотел перестраховаться", — рассказал парень.

Джексон не сожалеет о своем решении и надеется, что отношения с отцом со временем наладятся.

Когда о поступке парня стали писать СМИ, люди стали обращаться к нему с просьбой создать страницу на сайте пожертвований. Туда состоянию на 26 января уже перечислили более 130 тысяч долларов. Джексон планирует потратить пожертвования на оплату обучения в университете.

Напомним, ранее произошла похожая ситуация. 18-летняя американка Хелена Дьюк 7 января опубликовала на своей странице в Twitter информацию о том, что ее мать, запрещавшая ей участвовать в митингах Black Lives Matter, появилась на протестах трампистов накануне штурма Капитолия. Тогда она пристыдила родительницу и дядю с тетей за такие действия и обнародовала их имена. А 11 января на странице Хелены Дьюк в Twitter появилась ссылка на краудфандинговую платформу. Девушка начала сбор средств для оплаты обучения в колледже.