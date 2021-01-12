Американка, "сдавшая" мать за участие в митинге трампистов, объявила сбор денег на учебу

Хелена Дьюк написала, что после разоблачения матери и родственников у нее нет финансовых средств для оплаты обучения в колледже.

18-летняя американка Хелена Дьюк 7 января опубликовала на своей странице в Twitter информацию о том, что ее мать, запрещавшая ей участвовать в митингах Black Lives Matter, появилась на протестах трампистов накануне штурма Капитолия. Тогда она пристыдила родительницу и дядю с тетей за такие действия и обнародовала их имена. А 11 января на странице Хелены Дьюк в Twitter появилась ссылка на краудфандинговую платформу. Девушка начала сбор средств для оплаты обучения в колледже.

"Как вы, возможно, знаете из недавних источников в Twitter и новостей, я опубликовала информацию о своей матери из-за ее действий. На данный момент я не знаю, как буду платить за колледж, поскольку у меня мало финансовой поддержки", — написала Дьюк.

Она отметила, что мечтает стать юристом, однако ей необходима финансовая помощь. Дьюк хочет поступить в колледж и отправиться в Корпус мира.

"В конце концов я надеюсь поступить на юридический факультет. Я хочу сделать мир лучше, мне просто нужна помощь", — сообщила Дьюк.

За первые сутки сбора средств Хелене пожертвовали более 10 тысяч долларов из необходимых 150. Донорами стали почти 300 человек.

Отметим, матерью девушки является женщина, которой разбили нос во время столкновений между полицией и поклонниками Трампа 6 января.

[ + – ] Мать Хелены Дьюк во время митинга поклонников Трампа в Вашингтоне 6 января Фото: скриншот

7 января подсчет голосов выборщиков, который должен был закрепить окончательную и бесповоротную победу Джо Байдена на президентских выборах в США был прерван протестующими. Сторонники Трампа прорвали кордон правоохранителей и ворвались в здание Капитолия.

Позже Капитолий был снова взят под охрану и Конгресс вернулся на свои рабочие места, чтобы определить победителя президентских выборов 2020 года. Во время захвата Капитолия погибли четверо человек.