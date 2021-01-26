У США син здав батька у ФБР за штурм Капітолію

Батько звинуватив свого сина в зраді і пригрозив "розстрілом".

Джексон Реффіт, син одного з учасників заворушень в Капітолію Гая Реффіта, повідомив ФБР про плани батька "влаштувати щось масштабне" під час протестів 6 січня. Про це пише The New York Times.

18-річний хлопець розповів слідчим ФБР, що його батько повернувся додому через два дні після штурму Капітолію. За його словами, батько йому сказав: "Якщо ти мене здаси, ти зрадник. А ти знаєш, що роблять зі зрадниками. Їх розстрілюють".

"Він завжди говорив мені, що збирається зробити щось "масштабне", — сказав хлопець.

Агенти ФБР виявили в будинку Гая Реффіта гвинтівку AR-15 і пістолет. Він повідомив слідчим, що привіз пістолет із собою до Вашингтона.

16 січня чоловіка затримали. Йому предʼявлені звинувачення в перешкоджанні правосуддю і свідомому проникненню у федеральне приміщення під охороною.

У розмові з журналістами Джексон повідомив, що ще за кілька тижнів до події 6 січня повідомив ФБР про підозрілу поведінку свого батька, який говорив, що буде брати участь у "чомусь масштабному".

Тільки під час штурму Капітолію правоохоронці звʼязалися з Джексоном, щоб уточнити деякі деталі. "Я не знав, що він збирався робити, тому хотів перестрахуватися", — розповів хлопець.

Джексон не шкодує про своє рішення і сподівається, що відносини з батьком згодом налагодяться.

Коли про вчинок хлопця стали писати ЗМІ, люди стали звертатися до нього з проханням створити сторінку на сайті пожертвувань. Туди станом на 26 січня вже перерахували понад 130 тисяч доларів. Джексон планує витратити пожертвування на оплату навчання в університеті.

Нагадаємо: раніше сталася схожа ситуація. 18-річна американка Хелена Дьюк 7 січня опублікувала на своїй сторінці у Twitter інформацію про те, що її мати, яка забороняла їй брати участь у мітингах Black Lives Matter, зʼявилася на протестах трампістів напередодні штурму Капітолію. Тоді вона присоромила матір і дядька з тіткою за такі дії й оприлюднила їхні імена. А 11 січня на сторінці Хелени Дьюк у Twitter зʼявилося посилання на краудфандингову платформу. Дівчина почала збір коштів для оплати навчання в коледжі.