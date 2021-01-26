"Уничтожен полностью": президент Таджикистана объявил о победе над коронавирусом

Эмомали Рахмон, вместе с тем, призвал граждан не расслабляться, соблюдать гигиену и "беречь друг друга".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что его страна полностью поборола коронавирус. Об этом сообщает таджикская Радио Свобода.

"Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен", – сказал глава государства в ежегодном послании парламенту страны.

Рахмон также заявил и об отсутствии в стране коронавируса "нового типа", однако не уточнил какого.

Вместе с тем, он призвал граждан не расслабляться и соблюдать гигиену, другие меры предосторожности, а также "беречь друг друга". Все прибывающие в Таджикистан из за рубежа по-прежнему должны проходить карантин.

С начала года Министерство здравоохранения Таджикистана сообщало лишь о единичных случаях выявления больных коронавирусом – 2, 5 и 10 января. Большинство экспертов скептически относятся к данной статистике, считая, что на самом деле масштабы заражения в стране гораздо выше.

Эмомали Рахмон также сообщил, что с 1 февраля в Таджикистане откроются мечети.

По официальным данным в Таджикистане с начала пандемии выявили 13 308 случаев заражения. Умерли 90 человека, а все остальные – выздоровели.

Напомним, за последние сутки, 25 января, в Украине зафиксировано 2 779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 95 детей и 175 медработников.