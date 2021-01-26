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Статистика коронавируса в Украине на 26 января: в больницы попал 891 человек

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человек в маске, улица
Фото: iz.ru

Больше всего новых случаев в Киеве (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

За сутки 25 января зафиксировано 2 779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 95 детей и 175 медработников.

Также за минувшие сутки:

  •  госпитализированы – 891 человек;
  •  умерли – 133;
  •  выздоровели – 12 538;
  •  проведено тестирований – 32 030 (методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 441).

За все время пандемии в Украине заболели 1 197 107 человек, выздоровели – 965 835, умерли – 22 057, проведено 6 125 257 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев в Киеве (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 126 639 случаев (из них 375 за последние сутки);
  • Винницкая область — 26 019 (53);
  • Волынская область — 36 207 (93);
  • Днепропетровская область — 66 446 (108);
  • Донецкая область — 43 220 (46);
  • Житомирская область — 43 633 (20);
  • Закарпатская область — 30 812 (103);
  • Запорожская область — 64 677 (276);
  • Ивано-Франковская область — 47 072 (255);
  • Киевская область — 67 942 (78);
  • Кировоградская область — 9 626 (17);
  • Луганская область — 13 591 (56);
  • Львовская область — 69 570 (167);
  • Николаевская область — 38 019 (30);
  • Одесская область — 80 431 (211);
  • Полтавская область — 42 504 (100);
  • Ровенская область — 45 162 (81);
  • Сумская область — 45 277 (37);
  • Тернопольская область — 37 087 (95);
  • Харьковская область — 76 671 (207);
  • Херсонская область — 20 385 (37);
  • Хмельницкая область — 43 260 (15);
  • Черкасская область — 45 116 (122);
  • Черновицкая область — 44 501 (192);
  • Черниговская область — 33 240 (5).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

статистика коронавируса 26 января

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 24 января было проведено 10 573 ПЦР-тестирований, 19,6% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 635 образцов.

Напомним, до конца января Украина получит первую партию вакцин от COVID-19 в рамках COVAX, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Ожидается 100-200 тысяч доз, их направят на вакцинацию врачей.