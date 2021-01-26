Статистика коронавируса в Украине на 26 января: в больницы попал 891 человек

Больше всего новых случаев в Киеве (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

За сутки 25 января зафиксировано 2 779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 95 детей и 175 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 891 человек;

умерли – 133;

выздоровели – 12 538;

проведено тестирований – 32 030 (методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 441).

За все время пандемии в Украине заболели 1 197 107 человек, выздоровели – 965 835, умерли – 22 057, проведено 6 125 257 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев в Киеве (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 126 639 случаев (из них 375 за последние сутки);

Винницкая область — 26 019 (53);

Волынская область — 36 207 (93);

Днепропетровская область — 66 446 (108);

Донецкая область — 43 220 (46);

Житомирская область — 43 633 (20);

Закарпатская область — 30 812 (103);

Запорожская область — 64 677 (276);

Ивано-Франковская область — 47 072 (255);

Киевская область — 67 942 (78);

Кировоградская область — 9 626 (17);

Луганская область — 13 591 (56);

Львовская область — 69 570 (167);

Николаевская область — 38 019 (30);

Одесская область — 80 431 (211);

Полтавская область — 42 504 (100);

Ровенская область — 45 162 (81);

Сумская область — 45 277 (37);

Тернопольская область — 37 087 (95);

Харьковская область — 76 671 (207);

Херсонская область — 20 385 (37);

Хмельницкая область — 43 260 (15);

Черкасская область — 45 116 (122);

Черновицкая область — 44 501 (192);

Черниговская область — 33 240 (5).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 24 января было проведено 10 573 ПЦР-тестирований, 19,6% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 635 образцов.

Напомним, до конца января Украина получит первую партию вакцин от COVID-19 в рамках COVAX, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Ожидается 100-200 тысяч доз, их направят на вакцинацию врачей.