Статистика коронавірусу в Україні на 26 січня: до лікарні потрапили 891 особи
Найбільше нових випадків в Києві (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.
За добу 25 січня зафіксовано 2 779 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворіли 95 дітей і 175 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані — 891 осіб;
- померли — 133;
- одужали — 12 538;
- проведено тестувань — 32 030 (методом ПЛР — 16 589, методом ІФА — 15 441).
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 197 107 осіб, видужали — 965 835, померло — 22 057, проведено 6 125 257 ПЛР-тестів.
Найбільше нових випадків у Києві (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ — 126 639 випадків (з них 375 за останню добу);
- Вінницька область — 26 019 (53);
- Волинська область — 36 207 (93);
- Дніпропетровська область — 66 446 (108);
- Донецька область — 43 220 (46);
- Житомирська область — 43 633 (20);
- Закарпатська область — 30 812 (103);
- Запорізька область — 64 677 (276);
- Івано-Франківська область — 47 072 (255);
- Київська область — 67 942 (78);
- Кіровоградська область — 9 626 (17);
- Луганська область — 13 591 (56);
- Львівська область — 69 570 (167);
- Миколаївська область — 38 019 (30);
- Одеська область — 80 431 (211);
- Полтавська область — 42 504 (100);
- Рівненська область — 45 162 (81);
- Сумська область — 45 277 (37);
- Тернопільська область — 37 087 (95);
- Харківська область — 76 671 (207);
- Херсонська область — 20 385 (37);
- Хмельницька область — 43 260 (15);
- Черкаська область — 45 116 (122);
- Чернівецька область — 44 501 (192);
- Чернігівська область — 33 240 (5).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 24 січня було проведено 10 573 ПЛР-тестувань, 19,6% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишилися необробленими 635 зразків.
Нагадаємо, до кінця січня Україна отримає першу партію вакцин від COVID-19 в рамках COVAX, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Очікується 100-200 тисяч доз, їх направлять на вакцинацію лікарів.