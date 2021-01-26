Статистика коронавірусу в Україні на 26 січня: до лікарні потрапили 891 особи

Найбільше нових випадків в Києві (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

За добу 25 січня зафіксовано 2 779 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворіли 95 дітей і 175 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 891 осіб;

померли — 133;

одужали — 12 538;

проведено тестувань — 32 030 (методом ПЛР — 16 589, методом ІФА — 15 441).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 197 107 осіб, видужали — 965 835, померло — 22 057, проведено 6 125 257 ПЛР-тестів.

Найбільше нових випадків у Києві (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ — 126 639 випадків (з них 375 за останню добу);

Вінницька область — 26 019 (53);

Волинська область — 36 207 (93);

Дніпропетровська область — 66 446 (108);

Донецька область — 43 220 (46);

Житомирська область — 43 633 (20);

Закарпатська область — 30 812 (103);

Запорізька область — 64 677 (276);

Івано-Франківська область — 47 072 (255);

Київська область — 67 942 (78);

Кіровоградська область — 9 626 (17);

Луганська область — 13 591 (56);

Львівська область — 69 570 (167);

Миколаївська область — 38 019 (30);

Одеська область — 80 431 (211);

Полтавська область — 42 504 (100);

Рівненська область — 45 162 (81);

Сумська область — 45 277 (37);

Тернопільська область — 37 087 (95);

Харківська область — 76 671 (207);

Херсонська область — 20 385 (37);

Хмельницька область — 43 260 (15);

Черкаська область — 45 116 (122);

Чернівецька область — 44 501 (192);

Чернігівська область — 33 240 (5).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 24 січня було проведено 10 573 ПЛР-тестувань, 19,6% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишилися необробленими 635 зразків.

Нагадаємо, до кінця січня Україна отримає першу партію вакцин від COVID-19 в рамках COVAX, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Очікується 100-200 тисяч доз, їх направлять на вакцинацію лікарів.