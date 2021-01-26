"Знищений повністю": президент Таджикистану оголосив про перемогу над коронавірусом

Емомалі Рахмон, разом з тим, закликав громадян не розслаблятися, дотримуватися гігієни і "берегти одне одного".

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон заявив, що його країна повністю поборола коронавірус. Про це повідомляє таджицьке Радіо Свобода.

"Коронавірусу в Таджикистані наразі немає, він у нас повністю знищений", — сказав голова держави в щорічному посланні парламенту країни.

Рахмон також заявив і про відсутність у країні коронавірусу "нового типу", однак не уточнив якого.

Разом з тим, він закликав громадян не розслаблятися і дотримуватися гігієни, інших запобіжних заходів, а також "берегти одне одного". Усі, хто прибуває до Таджикистану з-за кордону, як і раніше повинні проходити карантин.

З початку року Міністерство охорони здоров'я Таджикистану повідомляло лише про поодинокі випадки виявлення хворих на коронавірус — 2, 5 і 10 січня. Більшість експертів скептично ставляться до цієї статистики, вважаючи, що насправді масштаби зараження в країні набагато вищі.

Емомалі Рахмон також повідомив, що з 1 лютого в Таджикистані відкриються мечеті.

За офіційними даними в Таджикистані з початку пандемії виявили 13 308 випадків зараження. Померли 90 людей, а всі решта — одужали.

Нагадаємо: за останню добу, 25 січня, в Україні зафіксовано 2 779 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У тому числі захворіли 95 дітей і 175 медпрацівників.