В Индии фермеры протестуют против аграрной реформы: МВД приказало отключить интернет (фото)
Полиция пустила в ход слезоточивый газ и дубинки, но протестующие используют против них свои тракторы.
На фоне протестов фермеров в столице Индии Нью-Дели, МВД страны приказало на 12 часов отключить интернет в ряде районов города с целью обеспечения общественного порядка.
Об этом сообщает Hindustan Times.
В День Республики на улицы индийской столицы вышли тысячи людей, протестуя против аграрной реформы. Много протестующих приехали в город прямо на тракторах, и пошли на столкновения с полицией.
Правительство заявляет, что реформы приведут к либерализации сельскохозяйственного сектора, но фермеры говорят, что они потеряют доход.
По новым законам фермерам разрешат продавать свою продукцию по рыночной цене непосредственно частным игрокам – сельскохозяйственным предприятиям, сетям супермаркетов и онлайн-магазинам.
Фермеры преимущественно обеспокоены тем, что это приведет к закрытию контролируемых правительством оптовых рынков и прекращению политики гарантированных цен, а они останутся без запасного варианта реализации продукции.
Полиция применяет против протестующих слезоточивый газ и дубинки, но фермеры не уходят от столкновений, и даже прорвали с помощью тракторов полицейский кордон.
По меньшей мере, один демонстрант погиб, когда его трактор перевернулся.
Напомним, в индийском городе Нарсапур (штат Карнатака) работники завода по сборке iPhone устроили погром из-за невыплаты зарплаты.