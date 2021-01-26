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В Индии фермеры протестуют против аграрной реформы: МВД приказало отключить интернет (фото)

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Индия, Нью Дели, Фермеры, Протесты, Трактора, Интернет
Фото: ВВС | Фермеры на тракторах оккупировали улицы Нью-Дели

Полиция пустила в ход слезоточивый газ и дубинки, но протестующие используют против них свои тракторы.

На фоне протестов фермеров в столице Индии Нью-Дели, МВД страны приказало на 12 часов отключить интернет в ряде районов города с целью обеспечения общественного порядка.

Об этом сообщает Hindustan Times.

В День Республики на улицы индийской столицы вышли тысячи людей, протестуя против аграрной реформы. Много протестующих приехали в город прямо на тракторах, и пошли на столкновения с полицией.

Индия, Нью Дели, Фермеры, Протесты, Трактора, Интернет

Правительство заявляет, что реформы приведут к либерализации сельскохозяйственного сектора, но фермеры говорят, что они потеряют доход.

Индия, Нью Дели, Фермеры, Протесты, Трактора, Интернет

По новым законам фермерам разрешат продавать свою продукцию по рыночной цене непосредственно частным игрокам – сельскохозяйственным предприятиям, сетям супермаркетов и онлайн-магазинам.

Фермеры преимущественно обеспокоены тем, что это приведет к закрытию контролируемых правительством оптовых рынков и прекращению политики гарантированных цен, а они останутся без запасного варианта реализации продукции.

Индия, Нью Дели, Фермеры, Протесты, Трактора, Интернет

Полиция применяет против протестующих слезоточивый газ и дубинки, но фермеры не уходят от столкновений, и даже прорвали с помощью тракторов полицейский кордон.

Индия, Нью Дели, Фермеры, Протесты, Трактора, Интернет

По меньшей мере, один демонстрант погиб, когда его трактор перевернулся.

Индия, Нью Дели, Фермеры, Протесты, Трактора, Интернет

Напомним, в индийском городе Нарсапур (штат Карнатака) работники завода по сборке iPhone устроили погром из-за невыплаты зарплаты.