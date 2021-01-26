В Индии фермеры протестуют против аграрной реформы: МВД приказало отключить интернет (фото)

Полиция пустила в ход слезоточивый газ и дубинки, но протестующие используют против них свои тракторы.

На фоне протестов фермеров в столице Индии Нью-Дели, МВД страны приказало на 12 часов отключить интернет в ряде районов города с целью обеспечения общественного порядка.

Об этом сообщает Hindustan Times.

В День Республики на улицы индийской столицы вышли тысячи людей, протестуя против аграрной реформы. Много протестующих приехали в город прямо на тракторах, и пошли на столкновения с полицией.

Правительство заявляет, что реформы приведут к либерализации сельскохозяйственного сектора, но фермеры говорят, что они потеряют доход.

По новым законам фермерам разрешат продавать свою продукцию по рыночной цене непосредственно частным игрокам – сельскохозяйственным предприятиям, сетям супермаркетов и онлайн-магазинам.

Фермеры преимущественно обеспокоены тем, что это приведет к закрытию контролируемых правительством оптовых рынков и прекращению политики гарантированных цен, а они останутся без запасного варианта реализации продукции.

Полиция применяет против протестующих слезоточивый газ и дубинки, но фермеры не уходят от столкновений, и даже прорвали с помощью тракторов полицейский кордон.

По меньшей мере, один демонстрант погиб, когда его трактор перевернулся.

Напомним, в индийском городе Нарсапур (штат Карнатака) работники завода по сборке iPhone устроили погром из-за невыплаты зарплаты.