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В Індії фермери протестують проти аграрної реформи: МВС наказало відключити інтернет (фото)

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Індія, Нью Делі, Фермери, Протести, Трактори, Інтернет
Фото: ВВС | Фермери на тракторах окупували вулиці Нью-Делі

Поліція пустила в хід сльозогінний газ і кийки, але протестувальники використовують проти них свої трактори.

На тлі протестів фермерів в столиці Індії Нью-Делі, МВС країни наказало на 12 годин відключити інтернет у ряді районів міста з метою забезпечення громадського порядку.

Про це повідомляє Hindustan Times.

У День Республіки на вулиці індійської столиці вийшли тисячі людей, протестуючи проти аграрної реформи. Багато протестувальників приїхали в місто прямо на тракторах, і пішли на зіткнення з поліцією.

Індія, Нью Делі, Фермери, Протести, Трактори, Інтернет

Уряд заявляє, що реформи призведуть до лібералізації сільськогосподарського сектора, але фермери кажуть, що вони втратять дохід.

Індія, Нью Делі, Фермери, Протести, Трактори, Інтернет

За новими законами, фермерам дозволять продавати свою продукцію за ринковою ціною безпосередньо приватним гравцям — сільськогосподарським підприємствам, мережам супермаркетів і онлайн-магазинам.

Фермери переважно стурбовані тим, що це призведе до закриття контрольованих урядом гуртових ринків і припинення політики гарантованих цін, а вони залишаться без запасного варіанту реалізації продукції.

Індія, Нью Делі, Фермери, Протести, Трактори, Інтернет

Поліція застосовує проти протестувальників сльозогінний газ і кийки, але фермери не йдуть від зіткнень, і навіть прорвали за допомогою тракторів поліцейський кордон.

Індія, Нью Делі, Фермери, Протести, Трактори, Інтернет

Щонайменше один демонстрант загинув, коли його трактор перекинувся.

Індія, Нью Делі, Фермери, Протести, Трактори, Інтернет

Нагадаємо: в індійському місті Нарсапур (штат Карнатака) працівники заводу зі складання iPhone влаштували погром через невиплату зарплати.