В Індії фермери протестують проти аграрної реформи: МВС наказало відключити інтернет (фото)

Поліція пустила в хід сльозогінний газ і кийки, але протестувальники використовують проти них свої трактори.

На тлі протестів фермерів в столиці Індії Нью-Делі, МВС країни наказало на 12 годин відключити інтернет у ряді районів міста з метою забезпечення громадського порядку.

Про це повідомляє Hindustan Times.

У День Республіки на вулиці індійської столиці вийшли тисячі людей, протестуючи проти аграрної реформи. Багато протестувальників приїхали в місто прямо на тракторах, і пішли на зіткнення з поліцією.

Уряд заявляє, що реформи призведуть до лібералізації сільськогосподарського сектора, але фермери кажуть, що вони втратять дохід.

За новими законами, фермерам дозволять продавати свою продукцію за ринковою ціною безпосередньо приватним гравцям — сільськогосподарським підприємствам, мережам супермаркетів і онлайн-магазинам.

Фермери переважно стурбовані тим, що це призведе до закриття контрольованих урядом гуртових ринків і припинення політики гарантованих цін, а вони залишаться без запасного варіанту реалізації продукції.

Поліція застосовує проти протестувальників сльозогінний газ і кийки, але фермери не йдуть від зіткнень, і навіть прорвали за допомогою тракторів поліцейський кордон.

Щонайменше один демонстрант загинув, коли його трактор перекинувся.

Нагадаємо: в індійському місті Нарсапур (штат Карнатака) працівники заводу зі складання iPhone влаштували погром через невиплату зарплати.