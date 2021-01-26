ВОЗ обновила рекомендации по лечению короновируса: больным лучше лежать на животах

По мнению экспертов, это будет способствовать улучшению притока кислорода.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила клинические рекомендации по лечению пациентов с COVID-19, а также тех, у которых проявляются постоянные симптомы после выздоровления. В частности в организации советуют использовать низкие дозы антикоагулянтов, чтобы предотвратить образования тромбов.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы рекомендуем использование антикоагулянтов в низких дозах, чтобы предотвратить образование тромбов в кровеносных сосудах. Мы предлагаем использовать более низкие дозы, а не более высокие, потому что более высокие дозы могут привести к другим проблемам", – сообщила спикер ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.

Она добавила, что ВОЗ рекомендует, чтобы пациенты в медучреждениях в состоянии бодрствования преимущественно находились в положении лежа на животе, чтобы улучшить приток кислорода.

Другие нововведения МОЗ заключаются в том, что пациенты с COVID-19 в домашних условиях должны иметь возможность использовать пульсоксиметрию, которая измеряет уровень кислорода. Таким образом, они могли бы определить, ухудшилось ли их состояние, и стоит ли им по-прежнему оставаться дома или требуется госпитализация.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет наблюдения за использованием вакцин от COVID-19, и на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения.