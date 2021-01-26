ВООЗ оновила рекомендації щодо лікування короновірусу: хворим краще лежати на животах

На думку експертів, це буде сприяти поліпшенню припливу кисню.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила клінічні рекомендації щодо лікування пацієнтів із COVID-19, а також тих, у кого проявляються постійні симптоми після одужання. Зокрема, в організації радять використовувати низькі дози антикоагулянтів, щоб запобігти утворенню тромбів.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми рекомендуємо використання антикоагулянтів у низьких дозах, щоб запобігти утворенню тромбів у кровоносних судинах. Ми пропонуємо використовувати більш низькі дози, а не вищі, тому що більш високі дози можуть призвести до інших проблем", — повідомила речниця ВООЗ Маргарет Харріс на брифінгу в Женеві.

Вона додала, що ВООЗ рекомендує, щоб пацієнти в медустановах переважно знаходилися в положенні лежачи на животі, щоб поліпшити приплив кисню.

Інші нововведення МОЗ полягають у тому, що пацієнти з COVID-19 у домашніх умовах повинні мати можливість використовувати пульсоксиметр, який вимірює рівень кисню. Таким чином, вони могли б визначити, чи погіршився їхній стан, і чи варто їм як і раніше залишатися вдома або ж потрібна госпіталізація.

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) веде спостереження за використанням вакцин від COVID-19, і на сьогоднішній день у світі не зареєстровано жодного летального випадку після їх введення.