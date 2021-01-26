Великобритания стала первой страной в Европе, где коронавирус унес жизни 100 тыс. человек

Большинство смертей приходится на старшие возрастные группы: почти три четверти умерших от вируса были старше 75 лет.

Великобритания стала первой европейской страной, в которой официально зарегистрировано более 100 тысяч смертей от коронавируса. Руководители здравоохранения страны назвали это трагедией.

Об этом сообщает The Times.

Великобритания оказалась пятой страной в мире, достигшей этого показателя, после США, Бразилии, Индии и Мексики. Кроме того, там сейчас самый высокий в мире уровень смертности от коронавируса на один миллион человек.

С 9 по 15 января Управление национальной статистики Великобритании зарегистрировало 7 776 смертей от коронавируса, что увеличило общее количество жертв с начала пандемии до 103 602 человек.

В девяти из десяти свидетельств о смерти, в которых упоминается коронавирус, он назван непосредственной причиной смерти. Правительство фиксирует смертные случаи, произошедшие в течение 28 дней после положительного теста.

Большинство смертей приходится на старшие возрастные группы: почти три четверти умерших от вируса были старше 75 лет. Каждая третья смерть приходилась на жителей домов престарелых.

Напомним, официальные лица в Великобритании говорят, что британский штамм коронавируса может оказаться более смертоносным, чем другие мутации. Но также чиновники подчеркивают, что такие данные пока предварительные.