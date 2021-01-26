Великобританія стала першою країною в Європі, де коронавірус забрав життя 100 тис. осіб

Більшість смертей припадає на старші вікові групи: майже три чверті померлим від вірусу було більше 75 років.

Великобританія стала першою європейською країною, в якій офіційно зареєстровано понад 100 тисяч смертей від коронавірусу. Керівники охорони здоров'я країни назвали це трагедією.

Про це повідомляє The Times.

Великобританія виявилася п'ятою країною в світі, яка досягла цього показника, після США, Бразилії, Індії та Мексики. Крім того, там зараз найвищий в світі рівень смертності від коронавірусу на один мільйон осіб.

З 9 по 15 січня Управління національної статистики Великобританії зареєструвало 7 776 смертей від коронавірусу, що збільшило загальну кількість жертв із початку пандемії до 103 602 осіб.

У дев'яти з десяти свідоцтв про смерть, в яких згадується коронавірус, він названий безпосередньою причиною смерті. Уряд фіксує смертні випадки, що сталися протягом 28 днів після позитивного тесту.

Більшість смертей припадає на старші вікові групи: майже три чверті померлим від вірусу було більше 75 років. Кожна третя смерть припадала на жителів будинків для людей похилого віку.

Нагадаємо, офіційні особи у Великобританії говорять, що британський штам коронавірусу може виявитися більш смертоносним, ніж інші мутації. Але також чиновники наголошують, що такі дані поки попередні.