Байден хочет, чтобы правительство пересело на электрокары американского производства

Новый глава Белого дома уверен, что такой шаг приведет к значительному уменьшению вредных выбросов и обеспечит американцев рабочими местами.

Президент США Джо Байден на брифинге заявил, что весь правительственный автопарк будет заменен на электромобили американского производства.

Об этом передает ABC News Live.

"Федеральное правительство обладает огромным парком транспортных средств, которые мы собираемся заменить чистыми электромобилями, сделанными прямо здесь, в Америке, и сделанными американскими рабочими", – сказал американский лидер.

Еще во время президентской кампании новый глава Белого дома обещал "взять на себя серьезное федеральное обязательство закупить чистые автомобили" для автопарков федерального правительства и местных властей.

Байден уверен, что такой шаг приведет к значительному уменьшению вредных выбросов, а также обеспечит американские компании заказами, а граждан США – рабочими местами.

К тому же, глава Белого дома обещает построить в стране 550 тысяч электрических зарядных станций для автомобилей и увеличить расходы на исследования чистой энергии.

Пока неизвестно, когда президент США планирует начать замену, и в каком порядке она будет происходить.

Согласно последнему отчету, федеральный парк США насчитывает более 645 000 автомобилей. Это включает 245 тыс. автомобилей для чиновников, 173 тыс. военных автомобилей и 225 тыс. автомобилей почтовых отделений.

Управление общего обслуживания (GSA) информирует, что в 2019 году федеральные авто сожгли 375 млн галлонов бензина и дизельного топлива.

По состоянию на июль 2020 года, лишь 3 тысячи транспортных средств, принадлежащих правительству США, были электрическими.

Отметим, в своей предвыборной кампании Джо Байден анонсировал внедрение климатической программы, включающей разного рода меры касательно развития инфраструктуры, пересмотра выплат за утилизацию электромобилей и ликвидации энергетической бедности. Цена вопроса – $2 трлн.