Байден хоче, щоб уряд пересів на електрокари американського виробництва

Новий глава Білого дому впевнений, що такий крок призведе до значного зменшення шкідливих викидів і забезпечить американців робочими місцями.

Президент США Джо Байден на брифінгу заявив, що весь урядовий автопарк буде замінений на електромобілі американського виробництва.

Про це передає ABC News Live.

"Федеральний уряд має величезний парк транспортних засобів, які ми збираємося замінити чистими електромобілями, зробленими прямо тут, в Америці, і виготовленими американськими робітниками", — сказав американський лідер.

Ще під час президентської кампанії новий глава Білого дому обіцяв "взяти на себе серйозне федеральне зобов'язання закупити чисті автомобілі" для автопарків федерального уряду та місцевої влади.

Байден впевнений, що такий крок призведе до значного зменшення шкідливих викидів, а також забезпечить американські компанії замовленнями, а громадян США — робочими місцями.

До того ж, глава Білого дому обіцяє побудувати в країні 550 тисяч електричних зарядних станцій для автомобілів і збільшити витрати на дослідження чистої енергії.

Поки невідомо, коли президент США планує почати заміну, і в яким чином вона відбуватиметься.

Згідно з останнім звітом, федеральний парк США налічує понад 645 000 автомобілів. Це охоплює 245 тис. автомобілів для чиновників, 173 тис. військових автомобілів і 225 тис. автомобілів поштових відділень.

Управління загального обслуговування (GSA) інформує, що в 2019 році федеральні авто витратили 375 млн галонів бензину та дизельного палива.

Станом на липень 2020 року, лише 3 тисячі транспортних засобів, що належать уряду США, були електричними.

Зазначимо, у своїй передвиборчій кампанії Джо Байден анонсував впровадження кліматичної програми, яка охоплює різного роду заходи щодо розвитку інфраструктури, перегляд виплат за утилізацію електромобілів і ліквідації енергетичної бідності. Ціна питання — $ 2 трлн.