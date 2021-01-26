Впервые за 72 года: генеральным секретарем ПАСЕ избрали женщину

Деспина Чатсивалиу-Цовилис уже 21 год работает с парламентариями со всей Европы в Парламентской ассамблее.

Новым генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи Совета Европы избрали Деспину Чатсивалиу-Цовилис. Она стала первой за 72 года женщиной, занявшей этот пост. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

Отмечается, что Чатсивалиу-Цовилис будет возглавлять ведомство пять лет начиная с 1 марта 2021 года. Выборы провели путем электронного голосования.

"Поздравляем Деспину Чатсивалиу-Цовилис, только что выбранную Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи! Она первая женщина, занявшая этот пост за 72-летнюю историю ПАСЕ", – сообщили в пресс-службе.

Деспина Чатсивалиу-Цовилис уже 21 год работает с парламентариями со всей Европы в Парламентской ассамблее. Ранее Чатсивалиу-Цовилис возглавляла секретариат Комитета ПАСЕ по политическим вопросам и демократии.

Кроме того, заместителем генерального секретаря сегодня был избран Бьорн Берг.

Чатсивалиу-Цовилис доктор права, имеет докторскую степень по Европейской конвенции о правах человека в институте Европейского университета во Флоренции.

По национальности она гречанка.

Отметим, очередная сессия ПАСЕ стартовала 25 января в смешанном формате. Украина уже оспорила полномочия делегации Росии в ПАСЕ.